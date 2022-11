Steffen Herrmann

Ich habe bereits 2013 mit dem aktiven Handeln und Investieren angefangen und konzentriere mich seither darauf wachstumsstarke Unternehmen auszumachen. Meine 5 erfolgreichsten Werte sind/waren Apple, Amazon, Tesla, BYD und Novo Nordisk. Mein schlechtester Wert war Wirecard. Grundsätzlich versuche ich das Risiko mittels gleichmäßiger Gewichtung der Werte und im Markt gesetzten Stopp-Loss-Orders minimal zu halten. Im aktiven Trading realisiere ich bei Erreichung der gesetzten Kursziele oftmals Teilgewinne und ziehe die Stopp-Loss-Order auf den Einstiegskurs nach, sodass die Restposition risikofrei weiterlaufen kann. Ich kann bei unsicherer Marktphase auch mal nur nebenan stehen und warten. Das führt dazu, dass ich nicht immer die günstigsten Einstiegskurse erwische, aber auch, dass ich nicht zu früh im Markt bin und Geld verliere. Durch mein Bachelor- und Master-Studium der Volkswirtschaftslehre an der LMU und Oslo, habe ich meiner Meinung nach eine gute Grundlage im Verständnis der Wirtschaft und von wirtschaftlichen Zusammenhänge und kann hervorragend mit Zahlen und großen Mengen an Daten umgehen. U.a auch durch meine Ausbildung als Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation im Steuerrecht (sog. Finanzassistent), habe ich gelernt Bilanzen und Geschäftsberichte schnell zu lesen und zu verstehen, sodass ich in der Regel nicht nur auf den Chart einer Aktie schaue, sondern auch eine Fundamentalanalyse mache. mehr anzeigen

