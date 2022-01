mehr anzeigen

Ich bin Stephan Edenhofer, 37 Jahre alt, gelernter Kaufmann und Finanzbuchhalter. Seit 15 Jahren bin ich unter anderem über unser Familienunternehmen mit den Abläufen der Wirtschaft und dem Handeln für wirtschaftlichen Erfolg vertraut. Die von mir geführten Bücher und Jahresabschlüsse sind ein Spiegel für Erfolg oder Misserfolg. Analyse von wirksamen Maßnahmen und Ergebniszahlen sind meine Leidenschaft. Mit der Börse und dem Aktienmarkt beschäftige ich mich seit mehr als 20 Jahren. Die dabei nötigen Erfahrungen habe ich in den letzten zwei Jahrzehnten umfangreich gesammelt. In dieser Zeit habe ich mich laufend weitergebildet. Im Schwerpunkt ging es dabei um den Umgang mit Fragen wie: Objektiv erkennen von Potenzial? Von den Besten lernen? Wie investieren und traden für nachhaltige Gewinne... Seit Januar 2019 bin ich bei wikifolio als selbständiger Trader aktiv. Der Fokus meiner Wikifolioauswahl liegt darin, die Aktien zu finden die erstklassige Perspektiven für die Zukunft aufweisen können. Mein privates Vermögen verwalte ich selbstständig. In den Werten meiner wikifolios bin ich auch privat investiert. Ich freue mich auf wikifolio so erfolgreich und transparent wie möglich handeln zu können und darauf Interessenten die Möglichkeit einer Investition in meine Zertifikate anzubieten. Über meine Kommunikationswege veröffentliche ich aktuelle Einblicke mit meinen Bewertungen bei nennenswerten Veränderungen von Aktien beider wikifolio-Musterportfolios. Ich beschreibe auch allgemeine Zukunftseinschätzungen und Informationen zu diesen Aktien. Das Gesamtergebnis meiner Handelsstrategie verdeutliche ich durch detaillierte Musterportfolio- Updates (i.d.R. vierteljährlich). Sofern man Käufe bzw. Verkäufe von wikifolio beabsichtigst, ist dies am besten während der Haupthandelszeiten durchzuführen. Hier ist der Spread (wie bei allen Aktien, die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) am geringsten. Dieser schwankt in der Regel über den Tag um ca. 1,5%. Aktuelle Stati seit 01.01.2019: Vergleich mit Dax und S&P 500 firstclass stock picking |Stand 31.01.2021 seit Beginn: 91,20% / Dax: 26,90% / S&P500: 48,16% 2019 Wiki: 27% / Dax: 26% / S&P500: 29,00% 2020 Wiki: 41,20% / Dax: 4,67% / S&P500: 16,25% 2021 Wiki: 8,50% / Dax: -3,30% / S&P500: -0,90% Aktuelle Stati seit 28.04.2020: Vergleich mit Dax und S&P 500 firstclass growth stocks | Stand 31.01.2021 seit Beginn: 78,20% / Dax: 25,10% / S&P500: 29,70% 2020 Wiki: 49,90% / Dax: 28,09% / S&P500: 31,17% 2021 Wiki: 18,90% / Dax: -3,30% / S&P500: -0,90% Mehr über firstclass investing auf meiner Website: https://www.firstclass-investing.de/ Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen.