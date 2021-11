FlorentAnders

Seit einigen Jahren handele ich mit diversen Wertpapieren und lege dabei einen möglichst hohen Wert darauf, mein Portfolio in viele verschiedene, überwiegend bewährte und stabile, teils in neue und interessante Richtungen zu streuen. Vielversprechende Alternativen zu Wertpapieren gehören für mich ebenfalls in einem sinnvoll diversifizierenden Maß ins Portfolio. Meine Wikifolios sind insgesamt überwiegend renditeorientiert, es liegt außerdem ein möglichst hoher Fokus auf der Wahrung einer langfristigen Anlagemöglichkeit. Auch die Nachhaltigkeit der Anlagen wird aufgrund des Interesses an einem zukunftssicheren Anlageprofil nicht vollkommen außer Acht gelassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre