Als Volkswirt mit beruflicher Karriere als Portfolio- und Risikomanager verfüge ich über einen Erfahrungsschatz von 30 Jahren an den internationalen Finanzmärkten bzw. im Handel mit Finanzinstrumenten aller Art, einschließlich der nötigen Expertise bezüglich volkswirtschaftlicher Analyse, Finanzanalyse und Risikomanagement. Diese Expertise möchte ich in Wikifolios umsetzen und so auch meine privat umgesetzten und bewährten Anlagestrategien mit dem Anlegerpublikum teilen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre