Mein Ziel ist es durch mein passives Einkommen aus Dividenden mir ein finanzielles freies Leben zu ermöglichen. Meine Strategie ist die Buy and hold Strategie. Nur in seltensten Fällen trenne ich mich von Aktien. Dennoch investiere ich gerne auch in Unternehmen die keine Dividenden ausschütten. Gerade dann wenn diese hohe Gewinnmargen mit sich bringen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre