Ich war über 20 Jahre im Vertrieb einer großen Deutschen Bank tätig. Eine solide Geldanlage steht für mich im Vordergrund. Die Anlageentscheidungen treffe ich nach dem Motto: "Was ich in schlechten Zeiten nicht verliere, muss ich auch in guten Zeiten nicht wieder aufholen". Erfolge: 2007 Top 100 Finanzberater des Jahres der Zeitschrift Euro mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre