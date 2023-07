Unser Name ist froots. Wir sind ein digitaler Vermögensverwalter aus Wien und wollen Private Banking für alle revolutionieren. froots bietet eine maßgeschneiderte Vermögensverwaltung zu einem Bruchteil der üblichen Kosten. Ich bin David, war zuvor für einen quantitativen Long-only Aktienfonds in Deutschland verantwortlich, der mehr als 4 Mrd. AUM verwaltete. Ich habe meine gesamte Karriere im Asset Management verbracht und bin auf Value Investing spezialisiert. Meine Gedanken zur aktuellen Marktlage sind sehr gemischt. Einerseits die hohe Inflation, steigende Kosten in allen Lebensbereichen, steigende Zinsen, die Ängste vor einer möglichen Rezession, weltweite Bankenkrisen und andererseits die steigenden Aktienkurse, AI Hype und gute Quartalszahlen der meisten Unternehmen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre