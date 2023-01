FUCHSKapital

Ich handele seit 1990 erfolgreich an der Börse und verfolge langfristige Ziele. Ich kaufe Dividenden-Aktien, die mir als "Versorger" ein regelmäßiges Einkommen generieren sollen. Das bilde ich auch über drei ausgewählte Dividenden-ETF ab. Darüber hinaus investiere ich gern antizyklisch in Unternehmen und Aktien in Sondersituationen, am liebsten in Turnaround-Kandidaten. Abgerundet wird mein Portfolio mit visionären Ideen, in die ich wenig Kapital investiere und stets das Totalverlust-Risiko einkalkuliere. Die Chance, die ich mit solchen Ideen wahrnehmen will, ist jene, sehr früh Aktien zu kaufen, die sich als Langfrist-Vervielfacher entpuppen. FUCHS Kapital (www.fuchsbriefe.de) betreibt zwei Wikifolios. Das Wikifolio FUCHS Kapital Chart der Woche fokussiert auf charttechnische Analysen und setzt charttechnische Trading-Signale um. Das Wikifolio FUCHS H2-Invest konzentriert sich auf die Chancen bei Wasserstoff-Aktien, insbesondere mit dem Schwerpunkt USA. mehr anzeigen

