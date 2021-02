Jonas Neubert

Ein hohes Selbstvertrauen ist für einen erfolgreichen Trader sehr wichtig. Meistens sind die besten Trades die Schwersten, und es braucht immenses Selbstvertrauen, diese Trades auch durchzuführen. Wer kein Selbstvertrauen in sich und kein Vertrauen in seine Strategie hat, wird eine normale Verluststrecke nicht verkraften können. Entweder bekommt er Angst weitere Verluste einzufahren, oder er ändert unnötigerweise seine Handelsstrategie. Weiterhin benötigt man eine positive Zukunftsperspektive um langfristige Trends zu erkennen und von diesen zu profitieren. Ein hohes Selbstvertrauen darf nicht mit Überschätzung des eigenen Könnens verwechselt werden, was zu einem Desaster führen würde. Das Fundament des Selbstvertrauens muss auf Wissen und Erfahrung gebaut sein. Ich als Trader habe Selbstvertrauen, aber auch großen Demut vor dem Markt. Die Demut ist eine nötige Eigenschaft eines Traders, um Fehler schnell zu erkennen und zu korrigieren. Je schneller man Fehler erkennt und eingesteht, desto erfolgreicher kann man an den Märkten agieren. Freiheit ist Verantwortung, deshalb wird sie von den meisten Menschen auch gefürchtet. Als Trader darf man nicht an Axiomen festhalten, man muss alles hinterfragen! Ein ausgeführter Trade besteht immer aus zwei Seiten: Eine Seite kauft, die Andere verkauft. Ein erfolgreicher Trader kann sich in die Gegenposition hineinversetzen. Er versteht, dass es fast keinen 100%igen Trade gibt. Jeder Trade ist eine Spekulation mit Risiken. Wer etwas hinterfragen will, muss fähig sein, die richtigen Fragen zu stellen. Dazu braucht es Wissen. Erfolgreiche Trader investieren darum oft viel Zeit in neues Wissen, zum Beispiel durch lesen. Axiomen sind da, um gebrochen zu werden. Der Zins einer Staatsanleihe kann nicht unter null fallen? In der Vergangenheit vielleicht nicht, aber in einem Umfeld, in der immer mehr Zentralbanken mit negativen Zinsen experimentieren, und die Inflation praktisch nicht mehr existiert, werden negative Zinsen plötzlich eine akzeptable Alternative. Wenn etwas offensichtlich ist, ist es offensichtlich falsch. Neben einem Handelssystem mit positiver Erwartung, zeichnen sich erfolgreiche Trader auch durch gemeinsame persönliche Eigenschaften aus – Die wichtigsten sind Disziplin, Flexibilität, Selbstvertrauen, Demut und die Fähigkeit, alles zu hinterfragen. mehr anzeigen

