Meine Name ist Stefan, ich bin Baujahr 1987 und beschäftige mich seit dem Jahr 2012 privat und seit dem Jahr 2015 beruflich intensiv mit den Kapitalmärkten. Nach dem Studium an der JKU Linz und dem Abschluss als Magister der Wirtschaftswissenschaften startete ich eine Banklaufbahn. Auch nach vielen Jahren übt die Börse eine Faszination auf mich aus, wie ich sie mir in keinem anderen Berufsfeld vorstellen könnte. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre