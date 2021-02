Ich bin über das Buch "Intelligent investieren" von Benjamin Graham zum Handel mit Wertpapieren gekommen. Bisher hatte ich in einem kleinen Privatportfolio Erfolge, welche ich hier mit anderen Tradern teilen möchte. Aktuell sehe ich den Markt, aufgrund etlicher Krisen, aber auch neuer Chancen, weltweit, wie z.B. die neue politische Führung der USA, die faulen Kredite der Banken, die Nullzinspolitik der EZB oder der Zombieunternehmen, als sehr interessant an. Zudem ist es meines Erachtens in jedem Fall sinnvoller Geld verantwortungsbewusst zu investieren und die sich ergebenden Chancen zu nutzen, anstatt es zu minimalen Zinsen und durch die Inflation zu verschenken. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre