Ich bin 1962 in Baden-Württemberg geboren und dort aufgewachsen. Seit den 1990er lebe ich im Allgäu in Bayern. Im Jahr 1992 bin zum ersten Mal im Studium auf das Thema Börse getroffen. In der Zeit habe ich meine erste Erfahrungen mit der Aktienanlage gemacht. Mein Anlageuniversum war immer global und die Anlagedauer meist mittel- bis langfristig. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität