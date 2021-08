GrowthOptimizer

Als Sklave der Arbeitswelt, in der ein Arbeiten bis 67 einer Utopie gleichkommt, suche ich Wege, mein Leben aus der Fremdbestimmung zu führen. Was ich früher nie für möglich gehalten hätte, erscheint mir heute als realisierbar, vor allem nach der Lektüre von Büchern wie 'Rich Dad/ Poor Dad' (R. Kiyosaki), 'Nine to Five muss nicht sein' (C. Klein), 'Rente mit 40' (F. Wagner) u.ä. Wie oben beschrieben, suche ich aktuell Wege, mit möglichst hoher Rendite bei möglichst geringem Risiko, sobald wie möglich finanziell frei zu werden. Neben P2P Krediten stieß ich immer wieder auf Aktien als eine der besten Anlagemöglichkeiten zur Erlangung passiven Einkommens. Hier gilt es allerdings m.E. sichere Renditen von ca. 10%/Jahr zu übertreffen, die mit P2P erzielt werden können. Bei meinen Investitionen in Aktien bin ich in der Theorie wohl am ehesten beeinflusst durch Peter Lynch und W. Buffett; in der Praxis aber eher ein Trendfolger, der an Gewinnen von Aufsteigerfirmen partizipieren möchte. Im Gegensatz zu Peter Lynch ist mein Ziel aber unbedingt, ein konzentriertes Portfolio aufzubauen, das möglichst nicht durch 'underperformende' Aktien heruntergezogen wird. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. mehr anzeigen

