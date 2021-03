Eugen Fogel

Meine erste Erfahrung mit der Börse war im Jahr 2007 mit dem Kauf von Optionscheinen. Das erste Trading hat mir fast 300 % eingebracht, bei den nächsten Trades hab ich wieder alles verloren. Anstatt aufzugeben hab ich mich entschieden zu lernen, wie die Börse funktioniert. Ich hab Bücher und Zeitschriften gekauft, mit verschiedenen Produkten gehandelt wie z.B CFD, Optionen und in Fonds investiert, aber keine vernünftigen Erfolge gehabt, dafür aber Erfahrung gesammelt deswegen bereue ich das nicht. Seit dem investiere ich in starke Unternehmen, die in der Zukunft aus meiner Sicht weiter wachsen werden und in unterschiedliche Marktlagen überleben können. Es wird wahrscheinlich immer Hochs und Tiefs geben, aber allgemein sehe ich die Zukunft positiv. mehr anzeigen

