Ich bin überzeugt davon, dass Cash Flow, also der stete Zufluss von Geld, wichtiger für die Finanzielle Freiheit ist, als einfach nur ein großes Vermögen anzuhäufen bzw. zu besitzen. Und ich bin des Weiteren davon überzeugt, dass jeder von uns sich diesen Cash Flow aufbauen kann. Je eher man startet, umso besser. Zeit ist ein wichtiger Faktor. Aber ich selbst trat meine Reise erst mit 40 an und bin überzeugt davon, in wenigen Jahren zumindest soweit finanziell unabhängig zu sein, um viele neue Möglichkeiten im Leben zu haben. Rente erst mit 67 und bis dahin 40 Stunden jede Woche seine Lebenszeit an jemand anderes verkaufen ist keine Option davon! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre