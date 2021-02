Michel Hankemeier

Die Faszination für die Börse entwickelte ich schon früh. Als jugendlicher kam ich Ende der 90er-Jahre mit Aktien in Berührung. Schnell stand für mich fest, dass hier meine berufliche Zukunft liegen sollte. Nach der Schule begann ich das Studium der Volkswirtschaftslehre, welches ich 2009 als Diplom Volkswirt abschließen konnte. Während meiner Studienzeit sammelte ich bereits erste praktische Erfahrungen im Handel mit Finanzprodukten. Dabei musste ich so manches Lehrgeld bezahlen. Seit 2009 bin ich als freier Trader sowie als Berater in der Entwicklung von Algo-Tradingprogrammen tätig. Heute kann ich auf fast 20 Jahre aktive Handelserfahrung zurückblicken. In dieser Zeit habe ich von Aktien über Termingeschäfte bis hin zu Devisen und strukturierten Produkten alles gehandelt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre