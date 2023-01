Christian Merkl

Meine erste Aktie war die Ericsson (noch zu DM-Zeiten und bei der örtlichen Volksbank am Schalter geordert)... lang isses her. Spätere Ausflüge in die Welt der Optionsscheine und Turbozertifikate habe ich teuer bezahlt. Dennoch bin ich Optimist - jedoch mit einer Prise Realismus. Langfristige Anlage in Aktien mit gesunden Ausschüttungen sind für mich die beste Methode unser hart erarbeitetes Geld zu vermehren ohne dabei den Nachtschlaf zu riskieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre