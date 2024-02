Florian Müller

High Noon ist die Stunde der Entscheidung. Der Showdown beginnt. Alles oder nichts. Genauso wird es in diesem Depot gehandhabt. Unser Ziel sind Profite und wir versuchen alles um sie zu erreichen. Mein besonderer Fokus liegt dabei auf der Psyche der Menschen. Es ist wie ein Naturgesetz: Menschen neigen zur Übertreibung. Das trifft vor allem an der Börse zu. Übertreibungen gibt es dabei in beide Richtungen. Als Contrarian Investor freut es mich immer wieder, große Blasen beim Wachsen zu sehen, um schließlich durch deren Platzen eine maximale Kapitalisierung zu erreichen. Mir ist dabei bewusst, dass es mitunter lange Zeiträume gibt, in denen diese Handelsstrategie nicht greift. Aus langjähriger Erfahrung und intensiver Analyse historischer Daten hat sich jedoch gezeigt, dass die Strategie über einen angemessen langen Zeitraum bisher immer wieder zu Erfolg geführt hat. mehr anzeigen

