Ich handle bereits seit einigen Jahren erfolgreich mit Aktien. Ich bin auch in Trendfolgeaktien investiert, jedoch ist das Tenbaggerpotential meist bei kleineren profitablen Nebenwerten höher. Ich habe auch Erfahrungen mit Optionsscheinen und Optionen. In die meisten Aktien in meinem wikifolio bin ich ebenfalls selbst erfolgreich investiert. Ich bin zu 100% von den einzelnen Investitionsansätzen überzeugt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre