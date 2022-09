investmentbsc

Aktienhandel – ein Hobby, dass ich mit Leidenschaft verfolge. Meine ersten Aktien habe ich über Umwege 2014 gehandelt und seitdem eine besondere Beziehung zu diesem Thema aufgebaut. Schon in einem jungen Alter wurde dieses Interesse in mir geweckt: Es fing mit allgemeinen Nachrichten über die Börse in Deutschland an, erweiterte sich auf weltweite Entwicklungen am Kapitalmarkt bis hin zum regelmäßigen Verfolgen von konkreten Unternehmensmeldungen und Wirtschaftszeitschriften. Mein konkretes Ziel ist es, mit diesem wikifolio über einen Zeitraum konsequent eine Strategie zu verfolgen und überdurchschnittliche jährliche Renditen zu erzielen. Haftungsausschlüsse: Ich übernehme keine Haftung und Gewähr für die Richtigkeit, die Vollständigkeit oder die Qualität der hier genannten Information, der Ausführungen der Trades sowie der gewählten Strategie in meinem wikifolio. Konsequenterweise wird auch die Haftung für sämtliche, mögliche Verluste ausgeschlossen. Da keine Übernahme von Haftung und Gewähr erfolgt, kann auch grundsätzlich die Geltungsmachung materieller oder ideeller Schäden, welche durch die Nutzung (bzw. Nichtnutzung) der dargebotenen Inhalte oder durch die Nutzung unvollständiger und fehlerhafter Informationen verursacht wurden, ausgeschlossen werden. Die hier gehandelten oder erwähnten Wertpapiere stellen keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf dieser dar. Jede Position des wikifolios kann unbegrenzt gehalten oder sofort aufgelöst werde. Klarstellung: In wikifolio agiere und handle ich nicht als unternehmerisches Subjekt, sondern als Privatperson. Interessenskonflikte: Es erfolgt eine Offenlegung gemäß §34b WpHG: Ich kann nicht ausschließen, dass ich in meinen eigenen wikifolios sowie in Einzelwerten des wikifolios selbst indirekt oder direkt investiert bin. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre