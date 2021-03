Robin Simons

Ich bin seit 3 Jahren an der Börse unterwegs und habe mich davor schon stark für Wirtschaft interessiert. Daher habe ich auch logischerweise mittlerweile meinen Master an der Business School fast abgeschlossen. Seither habe ich anstatt einen Nebenjob zu machen investiert mit dem ambitionierten Ziel mit 40 eigentlich nurnoch aus Spaß zu arbeiten. Weil ich wahnsinnig neugierig bin habe ich fast alle Strategien angeschaut und ausprobiert, von sicherer ETF Anlage, zu stark wachstumsorientierten Aktien. Mittlerweile, auch wegen des langfristigen Horizonts bin ich bei innovativen Aktien hängengeblieben. Diese sind für mich viel spannender zu analysieren und als junger Student bin ich meiner Meinung nach viel näher an den Produkten dran als viele andere Investoren. Ich war schon immer fasziniert von langfristigen Investoren, die sich nicht zu sehr in Statistiken versenken, dass sie das Produkt nichteinmal selbst testen. Daher habe ich mittlerweile über 50 Bücher zur Börse/Investments gelesen und angehört. Mein Favorit bisher ist definitiv Peter Lynch und ihm soll auch meine Strategie teilweise Folgen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre