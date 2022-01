Jan Wroblewski

Bereits seit meiner Schulzeit am Gymnasium wurde bei mir die Leidenschaft für das Thema "Börse" geweckt. Nach mehrmaligen Teilnahmen am "Planspiel Börse" der Sparkassen und einen erfolgreichen 2. Platz auf Sparkassenebene ist das Börsenfieber auch in Formes eines echten Depots bei mir angekommen. Ich handel aktiv und beobachte den Markt. An manachen Tagen verbringe ich Stunden mit der Einzelanalyse bestimmter Unternehmen und deren Aktien. Besonders interessant finde ich die StartUps und Youngstars an der Börse. Klassische Blue Chips wie BASF oder BMW sind für mich Langweiler und uninteressant. Ich scheue nicht das Risiko und investiere gern in neues. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre