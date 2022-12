Hallo zusammen, ich bin studierter Betriebswirt mit dem Schwerpunkt Finanzen und Rechnungswesen. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit dem Thema Geldanlage und somit auch mit Finanzinstrumenten. Im Jahr 2016 habe ich mit den ersten Trades an der Börse in Form von Aktien, ETF sowie derivativen Finanzprodukten angefangen. Innerhalb dieser Zeit habe ich persönlich einige Erfahrungen sowie Wissen aufbauen können, welches ich hier bei wikifolio mit einbringen werde. Nicht nur in meiner freien Zeit beschäftige ich mich mit den Themen Finanzen und Börse, sondern auch in meinem Berufsleben bin ich innerhalb der Finanzbranche tätig. So setze ich mich beinahe täglich mit den derzeitigen Marktsituationen auseinander und lasse diese Erkenntnisse in meine Anlagestrategien einfließen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre