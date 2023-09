Jakob Spiewak

Als Trader investiere ich vorwiegend in ETFs und verfolge eine Buy-and-Hold-Strategie. Mein Ziel ist es, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das langfristige Renditen bei minimalem Risiko bietet. Ich vertraue auf quantitative und qualitative Faktoren, um die besten ETFs auszuwählen, die ich in mein Portfolio aufnehmen werde. Dabei achte ich insbesondere auf das historische Risiko-Rendite-Verhältnis, das wirtschaftliche Umfeld, Unternehmensnachrichten und -entwicklungen sowie die Gesamtkostenquote (TER). Ich verfolge eine disziplinierte und gut geplante Anlagestrategie, die ich kontinuierlich überwache und regelmäßig anpasse, um sicherzustellen, dass mein Portfolio ausgewogen bleibt und optimal aufgestellt ist. Als Trader bin ich geduldig und denke langfristig. Ich bin bereit, kurzfristige Volatilität und Schwankungen zu akzeptieren, wenn ich davon überzeugt bin, dass meine Positionen langfristiges Potenzial haben. Ich glaube an eine transparente und offene Kommunikation mit meinen Investoren und bin immer bereit, Fragen zu beantworten und meine Strategie zu erläutern. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre