Jonas Pioch

Handelsstrategie: Ich suche nach potenziellen Schnäppchen, die wirtschaftlich gut dastehen, aber zum Zeitpunkt des Kaufs unterbewertet sind. Dabei lege ich großen Wert darauf, nur Aktien zu kaufen, von denen ich überzeugt bin, dass diese die meisten Krisen überstehen können und im Idealfall nicht wieder verkauft werden müssen (geringe Umschichtungen finden natürlich trotzdem statt). Mein Fokus liegt dabei auf fundamentalen Analysen und ich nutze verschiedene Indikatoren, um Chancen zu identifizieren. Erfahrung und Hintergrund: Ich habe mehr als 10 Jahre Erfahrung im Trading von Aktien und verfüge über ein tiefes Verständnis von Unternehmensanalyse und Investitionen. Meine Erfahrung umfasst einen tiefen Einblick in verschiedenste Branchen. Performance und Risikomanagement: In den vergangenen Jahren habe ich stets eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, wobei ich in Krisenzeiten keine Verkäufe vornehme um die Verluste zu minimieren (Buy and Hold). Ich lege großen Wert auf ein umfassendes Risikomanagement, welches vorm Kauf der Aktie mit in die Kaufentscheidung einfließt. Marktanalyse und Aussichten: Ich bin davon überzeugt, dass es immer noch unentdeckte Schnäppchen auf dem Aktienmarkt gibt, die in Zukunft an Wert gewinnen werden. Meine Analysen basieren auf umfassenden Unternehmensanalysen und der Suche nach unterbewerteten Unternehmen. Die Weltwirtschaft befindet sich in einem stetigen Wandel, aber ich glaube daran, dass sich langfristige Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen auch in Zukunft auszahlen werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre