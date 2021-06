JML3Invest

Ich besitze bereits seit mehr als 21 Jahren Erfahrung mit Aktien , Rentenpapieren und Hebelprodukten. Ich war 17 Jahre alt, als ich meine ersten Aktien im Januar 2000 (DaimlerChrysler) und weitere Titel erworben habe. Nachdem mich ein virtuelles Börsenspiel für den Kapitalmarkt begeistert hat, bat ich meine Eltern bei der Bank eine Depoteröffnung zu unterschreiben. Das Timing hätte nicht schlechter sein können. Im März 2000 startete der große Aktiencrash, das Platzen der Technologieblase, der Untergang des Neuen Marktes. Nach schmerzhaften Erfahrungen blieb ich weiter aktiv, absolvierte eine Bankausbildung in 2006 und machte in 2009 den Betriebswirt, Mein Hobby machte ich zum Beruf. Auch heute habe ich jeden Tag mehrere Stunden mit Wertpapieren zu tun und meine Kunden können auf eine erfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit zurückblicken. Der Aktienmarkt ist heute nicht so hoch bewertet wie im Jahr 2000, dennoch ist er auch nicht mehr günstig. Trotzdem spricht einiges für weiter steigende Kurse, doch aufgepasst, der Einfluss der Notenbanken auf die Aktienkurse war noch nie höher. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre