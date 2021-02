Erfahrung seit mehreren Jahren als Privatanleger. Grundsätzlich längerfristig orientierter, jedoch flexibler Investor. Mich ziehen weder Gier, noch Wahnsinn an die Wertpapiermärkte. Es ist einfach ein gesundes Interesse. Approbierter Mediziner. ______________________________________________________________________________________________________ Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. mehr anzeigen

