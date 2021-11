Ich bin seit 25 Jahren in der Finanzbranche tätig und befasse mich täglich mit den Gegebenheiten an den Börsen, der Wirtschaft und Politik. Ich habe alle Krisen der letzten 25 Jahre mitgemacht. Eine gesunde Risikoadjustierung ist in allen meinen Wikifolios von hoher Bedeutung. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität