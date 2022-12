Martin Pochner

Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt "Bank- und Börsenwesen" sowie "Geld- und Währungspolitik", erster Wertpapierkauf am 23.08.1992. Ich kritisiere an meinem persönlichen Handel zu sorglos vorzugehen (z.B. Optionsscheine zu kaufen und dann länger nicht zu verfolgen). Bei einem Wikifolio kann es um das Geld anderer gehen, von daher verbietet sich das. Bei fast allen Werten setze ich Stop-Losses, abhängig von deren Volatilität. Nach oben lasse ich den Gewinn durch Nachziehen des Stop-Loss laufen (dieses Trailing-Stop-Loss wird von vielen Banken angeboten, aber auch an den expliziert aufgeführten Börsenplätzen nicht praktiziert und erfordert dann händisches Nachziehen). Persönlich halte ich 20 bis 30 Werte im Depot, daneben führen ich Listen mit möglichen "Nachfolgern". Anfangs habe ich stark auf Dividenden geachtet, mittlerweile schätze ich gerade junge Unternehmen, die Gewinne besser in Wachstum stecken. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre