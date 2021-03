Johannmonaz

Ich beschäftige mich seit meinem vierzehnten Lebensjahr intensiv mit Aktien. In einem Praktikum bei einer renommierten Bank lernte ich die Grundlagen des Investierens. Meine Methode beinhaltet eine ausführliche Fundamental Analyse die ich auf Basis der Geschäftsberichte des jeweiligen Unternehmen vollziehe. Besonders wichtig sind mir jedoch nicht nur die reinen Zahlen der Firma, sondern die Geschichte die dahintersteckt. Dabei geht es natürlich darum, mögliche Zukunft Szenarien grob zu deuten. Natürlich richte ich mein Augenmerk auch auf die Mitbewerber und vergleiche die Fundamentalzahlen mit meiner ,,Company of interest". In Verbindung mit der Charttechnik kann mit einer so detaillierten Analyse der ,,faire Wert" einer Aktie angegeben werden. Ich lerne jeden Tag etwas neues und strebe eine stetige Weiterentwicklung meiner Analysemethode an. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre