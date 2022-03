Seit 2010 befasse ich mich privat wie beruflich täglich mit den Kapitalmärkten. Durch die Leidenschaft und das große Interesse für die Börse studierte ich eine unzählig große Fachliteratur. Die langjährige praktische Erfahrung ermöglichte mir wichtige Erkenntnisse für meine entwickelten Anlagestrategien. Das analysieren und testen unterschiedlichster Börsenstrategien führte mich zum systematischen und regelbasierten Investieren nach festgelegten Kriterien. Der Vorteil am regelbasierten investieren ist die Vermeidung von Emotionen und Gefühlen, welche sich für den Anlageerfolg meist als kontraproduktiv darstellen. Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Anlagestrategien sind in den jeweiligen Wikifolio's beschrieben. Anhand der Wikifolio's möchte ich Anleger an unterschiedlichen regelbasierten Anlagestrategien teilhaben. Das Ziel besteht darin, eine überdurchschnittliche Rendite bei geringem Risiko zu erzielen und langfristig die jeweilige Benchmark zu übertreffen. Alle Aktien können vom Verfasser auch privat gehandelt werden. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre