Julio Jaime Brehme

Seit nunmehr 8 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Aktien und habe im Laufe der Zeit gute und auch schmerzhafte Erfahrungen sammeln können. Mit der Erfahrung lernt man erst genug Abstand aufzubauen und rational zu handeln. Grundsätzlich bin ich von den vielen Facetten der Aktienwelt fasziniert. Seitdem bin ich mit großer Leidenschaft bei der Sache und bringe mir die gesamte Materie "Börse" autodidaktisch durch Recherchen, Bücher, Blogs, Seminaren und natürlich "Learning by Doing". Meine Wissensgier ist für mich noch lange nicht abgeschlossen. Das wichtigste, was ich aus meiner jungen Erfahrung heraus sagen kann ist: Eine bestimmte Strategie konsequent und diszipliniert umzusetzen. Bei der Aktienauswahl sind für mich drei Kriterien entscheidend: - Story (Newsflow, Trendstärke, Management, Technologien/Produkte/Dienstleistungen, usw.) - Fundamentale Kennzahlen - Chartanalyse (für Kauf-/Verkaufsentscheidung) Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre