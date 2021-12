Seit über 20 Jahren interessiere ich mich für den Aktienmarkt. Kurz vor der dotcom Blase bin ich in den Markt eingestiegen und habe dann ein böses Erwachen gehabt. Danach kehrte ich der Börse den Rücken zu, was den Handel angeht. Im Laufe der Jahre habe ich immer mehr Erfahrung durch Bücher, Seminare und Mentoren gelernt. Seit einigen Jahren bin ich wieder aktiv am Börsengeschehen und handle sicherer. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre