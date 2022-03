Fabian Laminger

Die Faszination für den Kapitalmarkt entstand nach einem Börsenspiel zu Schulzeiten. Wirtschaftliche Grundlagen erlernte ich während meines Studiums mit Schwerpunkt Finance an der Wirtschaftsuniversität Wien. Meine Bachelorarbeit "Creation of a model for sports betting decision making in relation to the final result of a tennis match" widmete ich der Effizienz von Wettmärkten und Erstellung von Wettmodellen. Hier gibt es mittels Wettquoten klar definierte Endungen, welche Bewertungen zur Aufdeckung von Anomalien bei Preisen im Verhältnis zum Wert ermöglichen. Durch die Analyse von Einflussfaktoren auf die Endergebnis eines Tennisspiels entwickelte ich in den letzten Jahren mehrere quantitative Modelle für Pre-Match-Wetten, welche bis heute gegenüber der Benchmark Buchmacher reüssieren. Die Verknüpfung zwischen Wett- und Kapitalmärkten liegt in der Verhaltensökonomik, denn beide sind von den Einsätzen der Marktteilnehmer abhängig. Menschen unterliegen ihren Illusionen und verzerren die Realität. Folgend entstehen wiederkehrende Ineffizienzen. Zur Erkennung dieser rationalen Anomalien stelle ich den objektiven Wert im Verhältnis zum subjektiven Preis in den Mittelpunkt meiner Überlegungen. Während die Makroökonomie als verlässlicher Indikator den systematischen Einsatz von quantitativen Modellen begünstigt, kann ein diskretionärer Ansatz Disruption im mikroökonomischen Umfeld ausnutzen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre