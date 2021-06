Als Börsen-Fan begeistert mich seit Jahren das Thema "Börse, Wirtschaft und Geldanlage". Mit diesem Portfolio folge ich meiner Grundhaltung in der Geldanlage: Langfristdepot plus Chance! In diesem Depot werden somit zu mehr als 50% Papiere gehalten, die einen langfristigen und wertbeständigen Ansatz verfolgen. 0-50% der Anteile werden in kurz -bis mittelfristigen Anlagen gehalten, die große Marktchancen bieten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre