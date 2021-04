Ich selbst bin ein junger Investor/Anleger, mit einem eher langfristigen Anlagehorizont und bin dementsprechend besonders an Zukunftstechnologien und aussergewöhnlichen Innovationen interessiert. Mit dem Thema Börse bin ich erstmals um den Jahreswechsel 2019/2020 in Berührung gekommen, nachdem ich erstmals Geld am Ende des Monats über hatte und mich somit nach den optimalen Investitionsmöglichkeiten informierte. Meine aktuelle Meinung zur Marktlage ist grundlegend eher kritisch. Dadurch, dass wir uns seid Jahren in einer Niedrigzins Phase befinden und Faktoren wie Corona diese sogar noch deutlicher verschärfen, befinden wir uns in einem eher Volatilem Umfeld. Somit ziehe ich vermehrt krisensichere Assets in betracht welche, dennoch genügen Potenzial in den kommenden Jahrzehnten besitzen. Aber auch kleiner Unternehmen mit einer vernünftigen Visionen und Innovation können mich gegebenenfalls überzeugen, dabei spielt bei der Auswahl in erster Linie eine Fundamentalanalyse eine grundlegende Rolle, aber auch nach den typischen "Buy and Hold" regeln, gilt es nicht bei ersten schwäche Perioden, mit denen immer zu rechnen ist, den Glaube an ein Unternehmen zu verlieren allerdings ist es hierbei meist ein schmaler grad und somit ist es wichtig eine gewisse Rationalität an den Tag zu legen. DISCLAIMER/HINWEIS Nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Betreiber des/der Wikifolio übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen und Portfolios entstehen können. Dabei stellen die hier genannten Instrumente keine Anlageberatung dar und sind auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Zudem ist es Möglich, dass dargestellte Positionswerte sich jederzeit verändern können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre