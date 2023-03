Lion Sven Klawin

Ich wohne in Augsburg, um dort die Universität Augsburg im Bachelor Wirtschaftsinformatik zu besuchen. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main. Männlich und momentan 22 Jahre alt. Ich handel mit Aktien seit dem ich 16 bin, also seit 2016, damals noch über meinen Vater, heute natürlich selbstständig. Ich halte nichts vom ETF investieren und investiere selber ausschließlich in Einzelwerte. Traditionellen Income und Value Strategien stehe ich äußerst skeptisch gegenüber, ich arbeite nie mit Anleihen Aufteilungen in meinen Portfolios. Ich setze in meinen Handel auf Saisonale und News-basierte Strategien. Demnach Fokussiere ich mich bei der Aktienanalyse ausschließlich auf die technische Seite und dabei nur auf die Psychologische Seite. Dabei müssen alle Ansätze historisch fundierte Effekte darstellen, also im Backtest einwandfrei sein. Von Indikatoren und Scalping u.ä. halte ich ebenfalls nichts. Ich handel im Swing-Trading Stil und benutze keine Stop-Loss beim investieren in ungehebelte Instrumente, ich arbeite mit festen Einstiegs und Ausstiegspunkten, die ich selber nicht festlege sondern entweder die Newsquelle oder die Saisonalität vorgibt, daher in ihrer Natur nicht von Kurswert des Produktes abhängig sind. Ich benutze keinen Selbstschutz in Rezessionsszenarien, wie Protective Puts o.ä. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre