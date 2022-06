Daniel Koziarski

Nachdem Gewinn, Dividende, Eigenkapital, Ergebnis nach Steuern und andere wichtige Kennzahlen sowie die aktuelle Nachrichten bekannt sind und von der vielversprechenden Zukunft des Unternehmen überzeugt wird, werden Käufe getätigt. Bei dem ersten Kauf der Aktie wird am Anfang beabsichtig die Gleichgewichtung aller Mitglieder, später je nachdem wie sich der Kurs und Kennzahlen entwickeln kann in der Regel bei 100% Gewinn der Teilverkauf erfolgen, bei 10-20% Kursstagnierung wird nachgekauft. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

