Phd in natural sciences; over a decade experience in financial markets. I am overall risk-focussed and follow a bottom-up fundamental analysis based investment strategy essentially independent of macro environment assessment, hence applicable for long-term horizon. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre