Costa Tsitlakidis

Erfahrung mit Wertpapieren seit 1991 zum Handel bin ich gekommen, da mich das ganze fasziniert hat. Tradingserfolge bis dato in der Regel vorsichtig positiv zu der Marktlage. Ich würde mal sagen, vorsichtig negativ. Schwierig einzuschätzen, wegen der lockeren Geldpolitik. Aber jeder weiß, das es früher nicht viel gebracht hat, und im moment nur ein Blase ist, auf möglichen Grundgedanke, das es diesmal anders wird in der Auflösung. Deshalb mitschwimmen solange es geht, aber vorsichtig agieren, das es schlagartig kippen kann. die Zeit zu investieren in einer Strategie kann man nicht so einfach beantworten. In der Regel wird sie gut durchdacht von Woche zu Woche. mehr anzeigen

