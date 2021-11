Ich bin 26 Jahre alt und habe an der LMU Rechtswissenschaften studiert. Bereits mit zwölf Jahren fing ich an, mich für die verschiedenen Arten des Vermögensaufbaus zu begeistern. Während mich zu Beginn vor allem Anlagen in Edelmetalle und Diamanten begeisterten, war es mit 16 der Bitcoin und mit 18 Nvidia und Facebook. Das schöne an Aktien ist, dass sie dem "einfachen Bürger" die Möglichkeit bieten am Erfolg der "großen Unternehmen" teilzuhaben. Zu erkennen welche dieser großen Unternehmen in Zukunft wohl am meisten Erfolg haben werden, ist meine Leidenschaft wie auch mein Talent. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre