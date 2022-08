In meiner 15 jährigen Börsenzeit habe ich viel über Hype und FOMO gelernt. Ein breites Investment in große und kleine Unternehmen sowie eine weltweite Streuung hat sich hierbei auf lange Sicht stets ausgezahlt. Durch intensive Recherchen und Erfahrungen in dem beiden Bereichen Digitalisierung und Agrarwirtschaft, möchte ich dieses Wissen in meinem Wikifolio widerspiegeln. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre