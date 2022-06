Markus Sittig

Als Selbstständiger muss ich mich um meine Altersvorsorge selbst kümmern, und das hat mir lange erhebliche Kopfschmerzen bereitet. Zuletzt hat über einen erstaunlich langen Zeitraum von 13 Jahren eine Investition in z.B. 60% Aktien nur über entwickelte Märkte und rein nach Marktkapitalisierung ("MSCI World") und 40% Anleihen hervorragend funktioniert, aber in Zeiten von nun erstmals nach Dekaden wieder stark steigenden Zinsen und nicht geringer werdenden Problemen in der Welt sind die einfachen Rezepte, die an viel zu vielen Stellen in den social media-Kanälen und sogar bei "Finanztest" Mantra-artig runtergebetet werden, nicht mehr zielführend. Also musste ich lange intensiv nach Lösungen für mich suchen, und habe sie gefunden in einer deutlich breiteren (strategischen) Aufstellung meines Portfolios, in regelmäßigen (taktischen) Anpassungen mit Hilfe von Trendfolgestrategien und auch in anderen (alternativen) Investments, um verschiedene Renditequellen nutzen zu können und sich ändernden Marktlagen nicht mehr so hilflos ausgeliefert zu sein wie bisher. Wikifolio bietet mir die einzigartige Möglichkeit, die auf diesen 3 Säulen basierende Investmentstrategie kostengünstig und steueroptimal realisieren zu können. Besonders letzteres ist im Rahmen eines normalen Depots nicht möglich, da bei jeder taktischen Realisierung von (Teil-)Gewinnen die Abgeltungssteuer zuschlägt und so den Zinseszinseffekt und somit das Renditepotential erheblich schmälert. An der Auswahl einzelner Aktien versuche ich mich nicht. Ich bewundere Menschen, die sich zutrauen, aus einer fünfstelligen Zahl investierbarer Aktien die zu dem jeweiligen Zeitpunkt besten Investitionsmöglichkeiten auszuwählen und zu gewichten. Das ist eine Lebensaufgabe, und selbst den besten Fondsmanagern gelingt es meist nur für einen begrenzten Zeitraum, bis dem beeindruckenden Aufschwung herbe Einbrüche folgen. Es gibt jedoch einige wenige, meist sehr systematisch vorgehende hervorragende aktive Fonds und ebenso wenige wirklich gute Faktor-ETFs; diese möchte ich, falls sie hier investierbar sind, in meine Strategien einbeziehen, da sie auf lange Sicht in den jeweiligen Teilmärkten nachweislich eine Überrendite gebracht haben. Interessierte verweise ich gerne auf das Buch "Valuing and Investing in Equities: CROCI: Cash Return on Capital Investment" (eigentlich "Cash Return on Capital Invested") von Francesco Curto. Die dahinterstehende Idee einer wirklich tiefgehenden, systematischen (aber nicht automatisierbaren) Korrektur und Vereinheitlichung von Bilanzen von Aktiengesellschaften, um letztlich die Bewertungen der Unternehmen und damit die Preise (Kurse) ihrer Anteilsscheine (Aktien) WIRKLICH vergleichbar zu machen, hat inbesondere mit einer darauf basierenden Vorauswahl der jeweils zu investierenden Sektoren über mehrere sehr lange Zeiträume wiederholt zu hervorragenden Ergebnissen geführt, die aufgrund der systematischen Vorgehensweise nicht unter "Glück" verbucht werden können und übliche "Value"-ETFs (und auch die meisten anderen simplen Faktoren) über mehrere Marktphasen um Längen hinter sich lassen. Dieser Hinweis ist wie alles, was ich hier schreibe und in das ich hier in meinen Muster-Portfolios beispielhaft investiere, nicht als Beratung oder gar Investmentempfehlung zu verstehen. Jeder muss seine eigene gewissenhafte und gründliche Risikoprüfung machen und investiert auf seine eigene Verantwortung. mehr anzeigen

