Als gelernter Bankkaufmann mit spezieller Ausbildung in der Portfoliotheorie bin ich seit über 20 Jahren am Markt. Ich habe inzwischen ein Netzwerk zur Informationsgewinnung aufgebaut, welches vom Vertriebler bis zum Fondsmanager in die Finanzwelt reicht. Dabei habe ich in den letzten Jahren erfolgreiche Strategien entwickelt um die Volatilität und den maximalen Drawdown im Rahmen zu halten, ohne dabei auf Rendite zu verzichten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre