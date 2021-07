Ich handele seit Anfang der 2000er Jahre mit Wertpapieren, wurde also gleich durch den Hype um die Dotcoms geprägt, leider auch mit schlechten Erfahrungen. Daraus habe ich meine Lehren gezogen und achte seither darauf, dass die Geschäftsmodelle der Unternehmen, in die ich investiere, Substanz haben. Das schließt keineswegs hochbewertete Tech-Unternehmen aus. Der Erfolg gibt Google, Amazon & Co. schließlich recht. Seit etwa 18 Jahren ist die Geldanlage in Wertpapieren, insbes. Anleihen, Aktien und Fonds, neben dem privaten Interesse auch Teil meiner täglichen Arbeit; zwar außerhalb des Bankensektors, aber mit fast täglichem Kontakt zu Anlageberatern bzw. Portfoliomanagern bei Banken und Vermögensverwaltungen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre