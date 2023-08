Mein Hobby zum Beruf machen war schon früh mein Motto. Somit habe ich, nachdem ich mehrere Jahre privat am Kapitalmarkt aktiv war, für ein Studium B. Sc. in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance entschieden. Um mein Wissen zu vertiefen folgte ein M. Sc. in Finance an der Goethe Universität Frankfurt. Anschließend habe ich seit über 8 Jahren in diversen Positionen bei Banken und Vermögensverwaltern, sowohl auf der Kundenbetreuungsseite, als auch der Portfoliomanagementseite Erfahrung gesammelt. Anlageentscheidungen treffe ich zumeist anhand von Fundamentalanalysen bei ausgewogener Handelsausrichtung. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre