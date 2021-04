Maximilian Grabherr

Angestellter in der Finanzbranche mit mehrjähriger eigener Trading Erfahrung und mit großer Leidenschaft bei der Sache. Ich bin der Überzeugung, dass langfristig denkende Anleger, welche ihr Aktienpositionen kontinuierlich aufstocken, einen wichtigen Schritt in Richtung finanzielle Unabhängigkeit setzten. Mein eigenes Portfolio wird monatlich mit hypergrowth Investments aufgestockt und erfreut mich täglich bei dessen Anblick. Privat: verheiratet & zwei Kinder 29 Jahre jung Ziel: langfristige, erfolgreiche Portfoliobewirtschaftung & bei Marktschwankungen nie die Nerven zu verlieren, getreu dem Motto von Buffett: "Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful." mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre