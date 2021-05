Michael Uwe Jaufmann

Ich selbst verfüge über 12 Jahre Handelserfahrung mit Wertpapieren in fast allen Bereichen. In den ersten Jahren habe ich mehr CFD´s gehandelt und bin später auf Hebelzertifikate und Optionsscheine umgestiegen. Mein Interesse liegt überwiegend in den Bereichen Aktien, Indezes, Forexhandel und Rohstoffe. Jedoch bei guten Gelegenheiten bin ich auch für andere Produkte offen. Meine Arbeit orientiert sich sehr stark an der technischen Analyse und am aktuellen Tagesgeschehen. Bei langfristigen Investments zählt natürlich auch die Fundamentalanalyse. Das Ziel ist ein beständiges Trading mit etwas höherer Rendite und kontrolliertem Risiko. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre