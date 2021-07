Seit meinem VWL-Studium beschäftige ich mich ausgiebig mit Aktien & verwalte seitdem mein eigenes Depot. Mein Ansatz folgt dabei einem Top-Down Ansatz, wo ich im ersten Schritt interessante Marktsektoren oder Branchen zu identifizieren, welche von Trends profitieren sollten. Der zweite Schritt basiert auf einer fundamentalen Analyse der Unternehmen des Sektors. Wenn die Bewertung fair bis günstig ist und der Markt eher Oligopol Charakter hat, erwäge ich eine Investition in die entsprechenden Wertpapiere. Ebenfalls gehören zu meinen Investitionen Sektoren, welche vom Mainstream Fonds gehasst werden. Wenn die Bewertung in diesen Sektoren deutlich zu pessimistisch ist & die negative Einschätzung sich nicht in fundamental Daten widerspiegelt, erwäge ich eine Investitionen. mehr anzeigen

