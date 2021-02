Marco Löhrer

mehr anzeigen

Nach Abschluss meiner 2jährigen Ausbildung zum Industriekaufmann im Jahr 1997, sammelte ich über 20 Jahre Berufserfahrung in verschiendenen Positionen im Einzelhandel sowie in der Bankenwelt und war einige Jahre nebenberuflich selbstständig im Bereich Dienstleistungen (Handel+Finanzbranche). Bereits in jungen Jahren habe ich mich sehr für die Finanzmärkte interessiert und an einigen Börsenspielen erfolgreich teilgenommen ( https://www.ksta.de/spielend-mit-aktien-gewonnen-14210026 ). Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich aus Hobby mit dem Thema Börse und habe schnell gemerkt, dass man an der Börse gutes Geld verdienen kann. Jedoch habe ich am eigenen Laib erfahren müssen, wie es ist, auf einmal alles zu verlieren; Gründe dafür waren Naivität, Zeitmangel, halbherziges Handeln, Verluste laufen lassen, sich auf eine Richtung festlegen, nicht fokussiert zu sein und die größten Faktoren für den damaligen Misserfolg waren vor allem Emotionen, Gier und Disziplinlosigkeit. Erfahrungen, die zwar sehr schmerzhaft waren, die sich jedoch im Nachhinein auch als sehr wertvoll entpuppten, da ich aus diesen Fehlern lernte und mich weiter entwickelte. Nach einer kurzen Probier- und "Spielereiphase" bei wikifolio plane ich nun mittelfristig mein langjähriges Hobby zu meiner Haupteinnahmequelle zu machen. Mein Fokus liegt hauptsächlich auf Kapitalerhalt mit langfristigem Anlagehorizont.